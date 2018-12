Parçay-Meslay : les gilets jaunes pas convaincus par les annonces du gouvernement

Parçay-Meslay, France

Ils sont une trentaine, installés sur le rond-point de l'Avion, à Parçay-Meslay. Depuis le début du mouvements des gilets jaunes, ils ont installé leur campement, avec tente, provisions et feu de camp. Entre les drapeaux français, la solidarité s'organise. Les automobilistes sont nombreux à s'arrêter, pour discuter, ou pour donner un paquet de cigarettes en guise de soutien.

Le discours d'Edouard Philippe, censé les calmer, n'a eu aucun effet, sinon les énerver encore plus. Jason est chauffeur poids-lourds en intérim. Pour lui, "ces annonces ne vont calmer personne. _C'est juste un stratagème, ou une mauvaise stratégie_. On va faire quoi dans six mois ? On sera démobilisé ? On ne pourra plus recommencer un mouvement comme celui-là ? Non, ce mouvement il est solide, et le gouvernement le craint."

On va rester là, on continue

La crainte du gouvernement, ce sont des mots qui reviennent aussi dans la bouche de Christelle, adjointe administrative : "C'est du stand-by pour nous calmer, mais les gens ne seront pas plus riches dans six mois. C'est juste un gel, pas un arrêt des taxes. En fait, _c'est reculer pour mieux sauter_. "

Si personne n'est satisfait, Philippe, agent de service hospitalier estime au moins que "c'est la bonne voie. Mais ça ne va rien arranger. Nous en tout cas on va rester là."

Le campement sur le rond-point est prévu pour l'instant pour durer jusqu'au 16 décembre, mais une prolongation n'est pas à exclure.