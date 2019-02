Parce qu'il joue de fortes sommes d'argent au casino, les gendarmes des Vosges découvrent son trafic

Vosges, France

"A vouloir trop jouer son argent « sale », il a perdu ! " commentent sur les réseaux sociaux ce mardi 26 février, les gendarmes des Vosges. Les enquêteurs donnent les détails d'une enquête qu'ils viennent de résoudre après deux mois d'investigations.

En décembre dernier, les gendarmes expliquent que lors de surveillances près du casino de Plombières-les Bains, un habitant de Saint-Dié, âgé d'une quarantaine d'années, attire leur attention. L'homme perçoit le RSA, Revenu de Solidarité Active, et il joue par soir 2500 euros plusieurs fois par semaine. Une enquête pour blanchiment est ouverte. Les gendarmes découvrent que l'argent provient d’un trafic de drogue.

Une perquisition au domicile du Déodatien, le 20 février dernier, permet de découvrir des produits stupéfiants (483 grammes de résine de cannabis, 234 grammes de cocaïne et 19 cachets d’ecstasy) et plus de 10 000 euros de marchandises diverses.

L'homme a été condamné vendredi dernier, le 22 février, précisent encore les gendarmes vosgiens, à un an de prison dont 6 mois avec sursis et à une interdiction de fréquenter les casinos.