Parcé-sur-Sarthe : victime d'un arrêt cardiaque, le pongiste est sauvé par ses adversaires, pompiers

C'est une banale rencontre de tennis de table qui aurait tourner au drame. Le club de de Parcé-sur-Sarthe affrontait vendredi 12 novembre ceux de Montval et de Vallon-sur-Gée. Tout se passait normalement jusqu'à ce qu'à ce qu'un joueur s'effondre au milieu d'une partie, victime d'un arrêt cardiaque. Patrick Mahuet, le président du club de Parcé-sur-Sarthe en a encore des sueurs froides : "Il est tombé subitement. Il était sur le sol inconscient. On a eu très peur. C'était chaud. Après on n'en dort pas la nuit. Encore la nuit dernière, je me refaisais le film des évènements, on revoit tout".

Dans son malheur, le joueur, âgé de 53 ans, a la chance que l'équipe adverse compte dans ses rangs deux pompiers. "Ils sont immédiatement intervenus", raconte le président, lui-même formé aux gestes de premiers secours. "Mais quand je vois l'intensité des massages qu'ils ont pratiqués, je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de le faire. Ils ont été formidables, c'est grâce à eux que notre ami est toujours là. C'est pour nous un beau cadeau de Noël avant l'heure".

La chance de disposer d'un défibrillateur

L'autre coup de pouce du destin a été que la salle du club de Parcé soit inutilisable en raison de travaux de rénovation. Par conséquent, la rencontre s'est jouée dans la salle polyvalente équipée d'un défibrillateur. "Dans notre salle, nous n'en avons pas. Il aurait fallu faire 700 mètres pour aller le récupérer. Vous imaginez le temps perdu ?". C'est cet appareil qui a permis de réanimer le pongiste. Fort de cette expérience, Patrick Mahuet souhaite qu'un défibrillateur soit installé dans sa future salle rénovée. "Je vais demander à la mairie d'en mettre un. Cela a un coût mais une vie n'a pas de prix".

Quant au joueur, il se porte bien. De cet épisode, il ne garde aucun souvenir "mais il réalise qu'il a eu beaucoup de chance. Il remercie chaleureusement les pompiers et tous les secouristes qui sont intervenus ensuite". Le club de Parcé-sur-Sarthe envisage d'organiser "quelque chose" pour mettre à l'honneur ces adversaires héroïques. "Même s'ils veulent rester discrets, on va en discuter. On verra ce qu'on peut faire. On a vraiment envie de les remercier".