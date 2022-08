Parentis-en-Born : un jeune de 16 ans enlevé, violenté et abandonné nu en forêt

Un jeune de 16 ans a été enlevé à son domicile de Parentis-en-Born (Landes) dans la nuit de samedi à dimanche, puis transporté dans le coffre d'une voiture, et débarqué dans une forêt où il a subi un déchaînement de violences, dans le secteur de Sore, apprend ce mardi 23 août France Bleu Gascogne. C'est une patrouille de la gendarmerie qui a retrouvé la victime au bord d'une route, en lisière de forêt à Sore, tôt dimanche matin. Ce jeune Landais était nu et blessé. Son corps était totalement tuméfié. Il a été hospitalisé à Mont-de-Marsan.

Une expédition punitive

Aux enquêteurs, la victime donne des détails sur son agression : il explique avoir été enlevé par quatre hommes cagoulés et armés, puis passé à tabac une fois arrivé en forêt. Ce jeune Parentissois donne des signalements, notamment celui de la voiture dans laquelle il a été transporté, permettant aux enquêteurs de retrouver le chauffeur présumé du véhicule, âgé de 26 ans, puis les trois autres agresseurs présumés, âgés de 17 à 19 ans. Les enquêteurs identifient aussi un cinquième individu, âgé de 17 ans, suspecté d'avoir servi d'appât et d'avoir guidé les agresseurs vers le logement de la victime. Tous les cinq ont été placés en garde à vue. Les deux majeurs doivent être jugés en comparution immédiate ce vendredi à Mont-de-Marsan. Pour les trois mineurs, un juge des enfants a été désigné et le parquet de Mont-de-Marsan a demandé leur placement sous contrôle judiciaire.

La brigade de recherches de Parentis-en-Born, qui a mené l'enquête, découvre que cette expédition punitive a un lien avec une altercation, qui a eu lieu quelques jours plus tôt au City Stade à Parentis-en-Born, entre la victime, âgée de 16 ans et l'un des majeurs mis en cause. Une dette de drogue pourrait être à l'origine de ce différend.

Selon le parquet de Mont-de-Marsan, les cinq individus mis en cause ont reconnu la "majorité des faits" qui leur sont reprochés.