12 militants de Greenpeace ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Paris à un mois de prison avec sursis et à des amendes. Ils avaient déployé une banderole sur la tour Eiffel pour protester contre la présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

Paris, France

Onze militants de Greenpeace ont été condamnés vendredi par le tribunal correctionnel de Paris à un mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende pour avoir déployé une banderole sur la tour Eiffel en mai 2017. Cette action était destinée à protester contre la présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

Une douzième militante, déjà condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour avoir entravé le passage d'un train transportant des déchets nucléaires, a été condamnée à 120 jours-amende à 9 euros (1.080 euros d'amende).

Liberté égalité fraternité #Resist

Deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle qui opposait la candidate du FN à Emmanuel Macron, les 12 militants avaient accroché une banderole sur la tour Eiffel. On pouvait y lire la devise nationale "Liberté, Égalité, Fraternité" accompagnée de "#Resist" et du nom de l'ONG.

La police les avait interpellés. Ils n'avaient pas opposé de résistance. Les militants ont tous été reconnus coupables de "dégradations aggravées" pour avoir découpé un filet de sécurité et d'"intrusion" sur le site.

Sécurité et préjudice d'image

A l'époque, la Tour Eiffel était "un site particulièrement sécurisé, en période de risque d'attentats et d'élections", et "de nombreux policiers ont été monopolisés par cette intervention", a expliqué la présidente du tribunal.

Quant aux dégradations, elles ont causé "un retard d'ouverture" et un "préjudice d'image" à la Tour Eiffel, a ajouté la juge.

Une audience civile se tiendra ultérieurement au sujet d'éventuels dommages et intérêts au bénéfice de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel.

Greenpeace persiste et signe

Lors de l'audience, en janvier 2018, certains des prévenus s'étaient dit prêts à refaire si besoin cette action qui visait, selon un militant, à "rappeler la devise nationale dans le contexte très délirant d'un entre-deux-tours avec le FN présent au second tour et face à une dérive possible".

Le parquet avait requis trois mois avec sursis. Neuf militants qui étaient aussi poursuivis pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement d'ADN lors de leur garde à vue ont été relaxés, faute de preuve.