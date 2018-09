Paris, France

Au tout départ, une transaction sur le Bon Coin. Un homme, le vendeur, en l'occurrence, prend rendez vous devant le restaurant le Saint Ferdinand, dans le 17 e, pour vendre de l'or à un particulier: 115 000 euros d'or, soient 3 lingots d'or à 33 000 euros-pièce, 20 pièces de 20 francs en or à 200 euros chacune et six pièces de 20 dollars en or, à 1. 150 euros la pièce. Un pactole ! Une fois sur place, rencontre avec l'acheteur. Jusque là, tout va bien, quand, tout à coup, l'acheteur prend la fuite à bord de sa Laguna, avec le butin. Sauf que le vendeur, pas du tout disposé à laisser partir son trésor sans réagir, s'accroche au coffre de la voiture et, avec force cris, fait signe à deux véhicules de police en patrouille. Le voleur, sentant l'affaire mal tourner, jette l'or par la fenêtre et s'enfuit en direction du périphérique. Le vendeur, honteux et confus, a donc pu récupérer son bien, jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus et déposant plainte au commissariat. Quant au voleur, il est toujours recherché.