Paris, France

Alors que le Premier ministre, Edouard Philippe a reçu ce jeudi un rapport sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la photo d'une porte taguée de propos antisémites, rue Ordener à Paris (18e arrdt), fait le tour des réseaux sociaux.

Voilà, on est en 2018, rue Ordener à Paris et on vit un cauchemar éveillé pic.twitter.com/XqRYUVgxLg — Marie Ottavi (@marie_ottavi) September 20, 2018

Premières à réagir, plusieurs personnalités politiques : "En ce lendemain du Grand Pardon, difficile, là, de pardonner" a twitté Olivia Grégoire, députée parisienne LREM, poursuivant : "Vivement de vraies mesures fortes face à ce fléau qu'est l'antisémitisme".

Des personnes visées

Il ne s'agit pas, là, de propos vagues. Ce sont bien des habitants précis qui sont ciblés au troisième étage. La personne visée par ces inscriptions est allée porter plainte. La porte cochère de l'immeuble aurait été, d'après nos confrères de Libération, déjà incendiée à deux reprises ces trois derniers mois.

Réactions de Pierre-Yves Bournazel et d'Anne Hidalgo

Les inscriptions antisémites sur un immeuble de la rue Ordener sont révoltantes. Je souhaite que la police retrouve les coupables afin qu’ils soient jugés pour ces actes qui rappellent les pires heures de notre Histoire. Soutien total à la famille victime de cette horreur https://t.co/AMcrQtFBPt — PierreYves Bournazel (@pybournazel) September 20, 2018

Le député Agir du 18e arrondissement qualifie de "révoltants" ces tags : "Je souhaite que la police retrouve les coupables afin qu'ils soient jugés pour ces actes qui rappellent les pires heures de notre Histoire".

Réaction, également sur Twitter, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui déclare : "Cet acte abject nous rappelle que l'antisémitisme perdure encore, ici même, au cœur de Paris".

Sur la plateforme Pharos, les messages antisémites sont les plus nombreux

Sur la plateforme Pharos, dédiée par le ministère de l'Intérieur au signalement des messages illicites ou choquants sur les réseaux sociaux, les messages antisémites sont les plus récurrents et les plus nombreux. "Lorsqu'il y a un attentat, on voit la montée des messages islamophobes, lorsqu'il y a les gay prides, les messages homophobes, mais les messages antisémites sont toujours les plus nombreux", explique le captaine Renaud Garcin, chef de la plateforme Pharos.

En juillet dernier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'extension aux actes racistes et antisémites du dispositif de pré-plaintes en ligne, jusque-là ouvert aux atteintes aux biens.