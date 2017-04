Paris : 154.000 euros de bijoux volés au Grand Palais

Des bijoux d'une valeur de 154.000 euros (source policière) ont été volés dimanche soir lors d'une exposition à Paris au Grand Palais.

Des bijoux ont été volés par deux malfaiteurs dimanche soir à Paris au Grand Palais. Le butin s'élèverait à 154.000 euros selon une source policière. Le vol a été commis au cours du démontage de l'exposition Art Paris Art Fair, une foire d'art moderne et contemporain qui avait lieu de jeudi à dimanche.

A la fermeture de l'exposition, la vendeuse attendait le transporteur quand deux hommes se sont approchés d'elle. L'un d'eux lui a fait croire qu'elle avait fait tomber des billets de banque. Pendant qu'elle s'éloigne pour les ramasser, un complice récupère une valise qui contient plus de 100.000 euros de bijoux. Et puis, dans un deuxième temps, c'est un coffret d'une valeur de plus de 50.000 euros qui disparaît.

Cette arnaque, très connue, est souvent utilisée pour piéger des touristes à Paris. "Ce sont souvent les arnaques les plus classiques qui marchent le mieux", précise une source policière.

La Direction de la police judiciaire a été chargée de l'enquête.