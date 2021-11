Paris 2024 : 2.500 agents du ministère de l'Intérieur vont s'installer à Saint-Denis après les JO

Le Premier ministre a annoncé, ce lundi 15 novembre, l'arrivée de 2.500 agents du ministère de l'Intérieur, après les Jeux Olympiques de Paris 2024, dans la ville de Saint-Denis.

Jean Castex a fait cette annonce à l'issue d'un comité interministériel sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se tenait ce matin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il a précisé que ces agents seront installés à partir de fin 2026-début 2027 dans la Halle Maxwell et le Pavillon Copernic.

Ces deux bâtiments emblématiques du passé industriel de la ville, vont être rénovés et seront au cœur du village des athlètes en construction pour Paris 2024. La Halle Maxwell, ancienne centrale thermique EDF, accueillera par exemple des espaces de fitness, des centres d'information et des espaces de travail pour les délégations, pendant les Jeux.

"C'est là encore un acte fort et qui s'inscrit dans la continuité des décisions déjà prises et que je continuerai à prendre... parce que le rôle de l'État est d'abord de venir en aide, en appui des populations et des territoires qui en ont le plus besoin. Des territoires qui se battent mais qui, sans la solidarité nationale incarnée par l'État n'arriveraient pas à relever les immenses défis qui sont devant eux", a déclaré Jean Castex lors de son discours.