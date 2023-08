Paris 2024 : agents, journalistes, athlètes, personne n'échappe à l'enquête du Sneas

A quelques semaines du début de la Coupe du monde de rugby et quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques, tout est fait pour que la sécurité soit la plus élevée. Le ministère de l'intérieur s'appuie sur le Sneas, le Service national des enquêtes administratives de sécurité, créé en 2017.

Cette division d'enquête dédiée consiste à "une enquête de sécurité, c'est une vérification effectuée par le ministère de l'intérieur, pour vérifier que le comportement d'une personne n'est pas incompatible avec son recrutement, dans certaines fonctions estimées sensibles", explique à France Bleu Paris Julien Dufour, commissaire divisionnaire, chef du Sneas.

Plus d'un million d'enquêtes d'ici les Jeux

A l'issue de cette enquête de sécurité, si vous avez par exemple un casé judiciaire ou que vous êtes proche de mouvances radicales, un avis conforme sera adressé à l'organisateur qui aura une obligation légale de suivre la recommandation et d'écarter la personne en cas d'avis défavorable. "L'avis de l'Etat s'impose à l'organisateur qui ne peut pas aller à l'encontre de l'avis de sécurité qui a été formulé par le ministère de l'Intérieur", ajoute M.Dufour.

Un dispositif d'ampleur a été mis en place. L'an passé, le Sneas a effectué environ 700 000 enquêtes administratives de sécurité. Rien que pour les Jeux Olympiques, ces enquêtes devrait atteindre le million. Des enquêtes qui ne concernent pas les spectateurs, qui ne sont pas dans le champ d'action légal du Sneas. "Les Jeux Olympiques sont un événement jusqu'à présent sans équivalent, dans le cadres enquêtes qui sont menées."

Recrutement d'ampleur prévu

Et pour effectuer toutes ces recherches, le Service national des enquêtes administratives de sécurité s'est lancé dans une campagne de recrutement d'ampleur. "Tout le monde peut postuler", annonce d'emblée Julien Dufour. "C'est un engagement particulier, Le service de l'état, la volonté de s'investir pour une très belle cause."

Des profils bac+5, mais aussi des profils plus expérimentés avec déjà des fonctions dans le renseignement sont acceptés. A une condition, être irréprochable. "Nous enquêtons sur nos enquêteurs", glisse-t-il dans un sourire. "une enquête à la fois menée par mon propre service et puis par d'autres avec lesquels nous travaillons, il nous faut nous assurer des profils des personnes que l'on recrute."