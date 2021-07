Paris 2024 : la justice rejette les recours des opposants au village des médias à Dugny

La justice a suivi l'avis du rapporteur public et donne son feu vert pour la construction du village des médias prévu en Seine-Saint-Denis pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La cour administrative d'appel de Paris ne s'oppose pas au projet du village des médias qui doit voir le jour sur l'Aire des Vents à Dugny, en Seine-Saint-Denis, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a rendu sa décision sur le fond ce jeudi 8 juillet 2021.

La cour a donc décidé de suivre l'avis du rapporteur public et a rejeté les deux requêtes portées par des associations et des riverains qui dénoncent une atteinte à l'environnement et la cession du terrain par le département à la Solideo.

Pourtant, le 6 avril dernier, la même cour avait suspendu une partie de l'autorisation environnementale délivrée par le préfet pour lancer les travaux sur l'Aire des Vents.

Plus d'informations à venir.