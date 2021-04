JO PARIS 2024 : trois salariés de la Solideo suspendus après des accusations de propos racistes et sexistes

La Solideo, la société de construction et de livraison des ouvrages olympiques de Paris 2024 est en pleine polémique. Plusieurs de ses salariés sont accusés d'avoir tenu des propos racistes et sexistes, notamment envers la population de la Seine-Saint-Denis, d'après les révélations de Mediapart.

C'est une polémique dont les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se seraient bien passée. Plusieurs salariés de la Solideo, l'établissement public chargée de la construction des ouvrages olympiques, sont visées par des accusations de racisme et de sexisme, dans une enquête publiée le dimanche 18 avril 2021 par Mediapart. La Solideo annonce avoir suspendu trois employés. Elle a également diligenté une enquête interne et un audit.

"Qu'est-ce qu'on va aller aider les Noirs en Seine-Saint-Denis ?"

D'après Mediapart, les problèmes internes sont principalement localisés à la Drics, la direction des relations institutionnelles, de la communication et de la sécurité de la Solideo. "C'étaient des blagues sur les homos, sur les Noirs, sur les Arabes et sur les femmes à longueur de journée", explique un salarié.

La population de la Seine-Saint-Denis, département où près de 80% des équipements pérennes des JO seront construits (village des médias, centre aquatique, village olympique) est notamment visée. Parmi les remarques citées : "Qu'est-ce qu'on va aller aider les Noirs en Seine-Saint-Denis ?" ou encore, lorsque l'hypothèse d'un déménagement de la Solideo dans le 93 est évoquée à un moment : "On ne va pas aller en Seine-Saint-Denis. Les femmes ne pourront pas rentrer le soir sans prendre le risque de se faire violer".

Enquête interne et suspension de salariés

Contactée par France Bleu Paris, la Solideo affirme que certains de ces propos avaient déjà été portés dans le passé à la connaissance de sa direction et que des sanctions disciplinaires ont été prises (non-titularisation, rappels à l'ordre par exemple). Mais elle avoue avoir découvert de nouvelles allégations à travers les questions posées par Mediapart. D'où l'ouverture d'une enquête interne confiée au déontologue de la Solideo. Un audit a également été commandé pour vérifier si les propos relayés _"contraires aux valeurs de la Solideo" s_ont établis et le cas échéant prendre des sanctions contre les responsables. Trois salariés ont déjà été suspendus.

"Stupéfaction" et "colère" du comité de Vigilance JO 2024

Du côté du comité deVigilance JO 2024, Cécile Gintrac, l'une des ses membres à Saint-Denis, fait part de sa "stupéfaction" et de sa _"colère"_. "On est un peu dans le cliché des JO qui méprise la population. Là, il faut une réaction d'urgence de Madame Hidalgo, de Tony Estanguet du Cojo et de Nicolas Ferrand de la Solideo c'est une réaction très forte qu'il faut", explique-t-elle à France Bleu Paris. Elle souhaite aussi une réaction forte des élus locaux, à commencer par le maire de Saint-Denis et le président du département.

Pour le moment, aucune réaction officielle du comité d'organisation de Paris 2024. L'équipe du cabinet d'Anne Hidalgo, présidente de la Solideo, affirme à Mediapart que celle-ci n'était pas personnellement au courant des accusations de racisme et de sexisme au sein de la société.