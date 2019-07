Paris : 25 personnes interpellées en fin de soirée sur les Champs-Elysées après la victoire de l'Algérie

La soirée avait débuté dans le calme dimanche soir sur les Champs-Elysées après la victoire de l'Algérie en demi-finales de la CAN. Finalement quelques heurts sont survenus aux alentours de 2h du matin entre les supporters et les forces de l'ordre. 25 personnes ont pour le moment été interpellées.

Champs-Élysées, Paris, France

Vers 2 heures du matin la situation s'est finalement un peu tendue sur les Champs Elysées à Paris après la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN (la Coupe d'Afrique des Nations). A plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les policiers ont de leur côté été la cible de jets de pétards et de projectiles. Dans des rues adjacentes, des jeunes ont renversé des scooters et des barrières. Selon un bilan provisoire de la préfecture de police à 2 heures ce lundi matin, 25 personnes avaient été interpellées, notamment pour refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui ou encore jets de projectiles...

La soirée avait bien commencé

Rien à voir cependant avec les débordements de jeudi soir après la victoire des Fennecs en quarts de finale. Ce dimanche, vers 23h après le but gagnant de l'Algérie face au Nigeria (2-1), c'est d'abord l'explosion de joie sur les Champs-Elysées. L'ambiance est bon enfant sur la célèbre avenue pendant plusieurs heures, jusqu'à 2h du matin environ. Cris de joie, feux d'artifice, klaxons, drapeaux... Les supporters ont fêté la victoire de leur équipe face au Nigeria comme il se doit. Les Fennecs ont marqué in extremis et décroche donc de justesse leur ticket pour la finale qui aura lieu vendredi soir contre le Sénégal.