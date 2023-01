Paris : 4.000 policiers et gendarmes prévus pour la mobilisation de mardi

4.000 policiers et gendarmes seront déployés mardi à Paris, parmi les 11.000 mobilisés partout en France, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à franceinfo ce lundi. Le dispositif pour la deuxième journée de mobilisation à l'appel des syndicats contre la réforme des retraites sera donc plus important qu'au 19 janvier. "C'est 1.000 policiers et gendarmes supplémentaires", a-t-il souligné. Selon lui, "le nombre fait évidemment la sécurité des cortèges".

"Il est évident que ceux qui s'en prendraient aux policiers et aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellés, mais je veux constater que les organisations syndicales, avec lesquelles nous avons d'excellents rapports d'un point de vue de sécurité, jouent parfaitement le jeu", a-t-il ajouté.

200 à 400 "éléments radicaux" attendus

Le ministre "salue leur esprit de responsabilité et formule le vœu que la manifestation de demain se déroule dans les mêmes conditions" que le 19 janvier, "sans incident grave notable du fait des manifestants". Entre 70.000 et 100.000 manifestants sont attendus dans la capitale, dont 1.000 à 2.000 Gilets jaunes et 200 à 400 "éléments radicaux" d'après franceinfo.