Paris : accident mortel sur le périphérique intérieur

Un très grave accident de la route s'est produit ce dimanche matin sur le périphérique intérieur de Paris. Le choc entre deux voitures a fait un mort et un blessé grave d'après les pompiers de Paris sur place.

Deux voitures se sont percutées ce dimanche matin, peu après 8h, sur le périphérique intérieur de Paris, entre les sorties quais d'Issy et Porte de Saint-Cloud indiquent les pompiers à France Bleu Paris. Le choc a fait un mort, un blessé grave dont le pronostic vital est engagé et deux blessés plus légers.

Sur place, une trentaine de pompiers sont mobilisés car les passagers des voitures doivent être désincarcérer. Le trafic sur cette portion de périphérique est très perturbé. Le secteur est à éviter.