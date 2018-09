Paris, France

Il était aux alentours de 3 heures du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, quand un homme, traversant le pont Alexandre III a été agressé. Un scooter est arrivé derrière lui. Le conducteur lui a alors arraché sa chaîne de cou. Voyant le pendentif, en étoile de David, le malfaiteur s'est arrêté pour crier "sale juif". C'est alors qu'un deuxième scooter est arrivé. Deux autres personnes en sont descendues et ont roué de coups la victime, coups de pieds, coups de poings, avant de lui faire les poches et de lui dérober et téléphone portable et portefeuille et de prendre la fuite. La victime, qui souffre de blessures aux bras et aux genoux, a porté plainte.