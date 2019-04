Paris : André Manoukian devient le parrain d'un piano en libre accès gare de Lyon

Paris, France

" C'est magnifique, c'est vraiment magnifique" s’enthousiasme Florence au milieu de la gare de Lyon. Elle n'était que de passage mais elle a décidé de rester un instant devant le piano en libre service. "Il y a très souvent des gens et des attroupements autour de ces pianos. Les gens adorent et discutent après. Cela fait des moments de partage et d'échange. C'est d'habitude peu fréquent dans une gare" ajoute la Francilienne.

Le musicien du jour n'est pas un inconnu, il s'agit de l'animateur et compositeur André Manoukian. Il s'installe quelques minutes derrière le piano pour "baptiser" l’instrument. "Me voilà soudain une sorte de prêtre de la musique, moi cela me plaît bien" s'amuse t-il.

Quelques voyageurs immortalisent la prestation d'André Manoukian au piano © Radio France - Maureen Suignard

Cet amoureux de la musique est surtout là pour promouvoir l'opération de la SNCF et encourager les voyageurs à jouer lorsqu'ils le souhaitent. "C'est réjouissant d'entendre quelqu'un jouer dans une gare, même si c'est un amateur. La gare offre l'opportunité d'avoir une salle de concert et un public pour soi, allez-y ! "

Cette semaine, l'animateur et compositeur André Manoukian a "baptisé" l'un des piano en libre accès de la gare de Lyon. Une manière pour la SNCF de promouvoir le dispositif auprès des voyageurs. pic.twitter.com/MBu9EsuFYe — France Bleu Paris (@francebleuparis) April 5, 2019

Un dispositif plébiscité par les musiciens amateurs

Le dispositif a largement évolué depuis son lancement en mars 2012 en gare Montparnasse. Il existe désormais une centaine de pianos en libre accès partout en France. On les trouve dans toutes les grandes gares parisiennes et dans certaines gares des transiliens.

Certains musiciens ne lâchent désormais plus ces pianos. Depuis quatre ans, Jean-Pierre passe une à deux heures chaque jour installé dans le hall d'une gare. "Cela me fait plaisir à moi et puis surtout cela m'oblige à m'appliquer, à ne pas faire trop de fausses notes. Je découvre également beaucoup de personnes qui savent jouer et on peut s'échanger des partitions, se donner des conseils, c'est très agréable" raconte ce passionné de piano depuis plus de 30 ans.

Chaque jour Jean-Pierre vient jouer dans une gare parisienne et rencontre d'autres passionnés de musique © Radio France - Maureen Suignard

Jean-Pierre joue un large répertoire, souvent de la musique française, par exemple Georges Brassens, Jean Ferrat, Edith Piaf. "Les voyageurs me disent que cela fait passer le temps, que cela les déstresse. Mais certains m'ont déjà dit qu'ils avaient loupé leur train car ils avaient voulu écouter la fin du morceau" explique Jean-Pierre en souriant.

Mais Jean-Pierre aimerait tout de même que la SNCF entretienne un peu plus ces pianos et "que les hauts parleurs les interrompent un petit peu moins" dit-il un brin taquin.