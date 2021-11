Paris : appel au boycott des bars et nouveau hashtag contre le GHB

Faites-vous attention à votre verre quand vous sortez boire un coup ? Un réflexe à attraper car avec la réouverture post covid des bars et boites de nuit, le GHB circule beaucoup en ce moment à Paris alerte un collectif de défense des femmes sur les réseaux sociaux. "Héroïnes Val d'Oise" lance même un hashtag #metooGHB et appelait à un boycott symbolique des bars ce vendredi soir.

Tout démarre avec l'intoxication d'une amie d'une des membres du collectif. Dans un bar de Pigalle, le soir d'Halloween. Deux verres seulement et elle se sent mal. A la tête qui tourne, est prise de vomissements. C'est pour aider l'enquête qu'on lance un appel à témoin", se souvient Eina, membre du collectif "Héroïnes Val d'Oise" au micro de France Bleu Paris. "On est parties d'un lieu et d'un jour précis et en fait, on a reçu énormément de témoignages. En une semaine, une cinquantaine de personnes nous avait déjà contacté dont une trentaine rien que dans le quartier de Pigalle."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Très vite invisible dans le sang et les urines mais détectable dans les cheveux

Des victimes pas toujours bien entendues par les vigiles, les pompiers ou le commissariat d'après le collectif. Car la drogue du violeur est pernicieuse, peut laisser croire à une alcoolisation trop rapide et est difficile à détecter avec des analyses basiques. "Le GHB n'est détectable dans les urines ou le sang que pendant quelques heures. En revanche, c'est détectable un mois après dans les cheveux et très peu de gens le savent", explique Taeko, autre membre de l'association.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les réseaux sociaux, les "Héroïnes du Val d'Oise" donnent donc quelques conseils pour être crues même si, regrette Eina, ce n'est normalement pas à la victime d'apporter la preuve. "Il faut que la police fasse des enquêtes en bonne et due forme. Il y a la vidéosurveillance pour comprendre ce qu'il s'est passé, il y a les témoignages des autres clients, il y a des verres à prélever."

Le collectif estime aussi que c'est aux patrons de bar de former leurs salariés. "Les barmen, les vigiles, les videurs doivent être vigilants", demande encore le collectif.

"La vigilance est l'affaire de tous"

Bien sûr, accepte David Zenouda, président de la branche nuit à l'UMIH Paris-Île-de-France. D'ailleurs l'organisation de la profession transmet régulièrement des campagnes de prévention à ses adhérents explique le représentant. "Pour tenir un bar de nuit, il faut des formations et dans ces formations, il y a des modules sur les drogues. Bien sûr qu'on fait attention aux verres de nos clients, s'il faut mettre des cache-pots pourquoi pas, on jouera le jeu, mais c'est aussi au client d'être attentif. La vigilance est l'affaire de tous."