Paris : au moins 10 millions d'euros de préjudice après le braquage de la bijouterie Piaget

Le préjudice du braquage de la bijouterie Piaget estimé entre 10 et 15 millions d'euros

Une bijouterie Piaget a été braquée ce mardi en milieu de journée, rue de la Paix, dans le 2ᵉ arrondissement de Paris, pour un préjudice estimé entre 10 et 15 millions d'euros, a appris franceinfo de sources concordantes. La rue de la Paix et la place Vendôme sont connues dans le monde entier pour accueillir les enseignes les plus prestigieuses de bijouteries de luxe.

ⓘ Publicité

Le braquage a eu lieu vers midi, selon une source proche du dossier. Selon une source policière, deux hommes et une femme ont fait irruption dans la bijouterie et ont dérobé de nombreux bijoux dans les vitrines, avec la menace d'armes. Selon cette source, il n'y a pas eu du coup de feu et pas de blessé.

Un butin de 10 à 15 millions d'euros

Les trois braqueurs ont pris la fuite. Selon une première estimation, le montant du butin se situe entre 10 et 15 millions d'euros. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne a été saisie.

Le dernier vol à main armée d'une bijouterie de luxe dans la capitale remonte au 29 avril dernier. Ce jour-là, trois individus venus à bord de deux motos s'étaient présentés à la bijouterie de luxe Bulgari, place Vendôme, peu avant 14h00. Le préjudice avait été évalué à "plusieurs millions d'euros".