Paris : au salon de l'Etudiant, la police nationale recrute

Le salon de l'Etudiant s'est installé au parc des expositions Porte de Versailles depuis ce vendredi et pour trois jours. L'un des plus gros stands est celui de la police nationale, qui recrute, avec de gros besoins en Ile-de-France.

C'est le moment pour des millions de lycéens de choisir leurs études. A la porte de Versailles à Paris, le salon de l'Etudiant se tient depuis ce vendredi jusqu'à dimanche. Avec un gros stand de la police nationale, qui recrute beaucoup en ce moment. 2000 postes sont à pourvoir dont 1500 en Ile de France. "L'avenir nous est plutôt favorable en terme de recrutement, puisque nous attendons, grâce à la loi d'orientation, la prochaine Lopmi, un budget considérable, notamment en terme de recrutement et de formation", explique Sonia Fibleuil, porte parole de la police nationale.

Une fausse scène de crime sur le stand de la police nationale, pour faire des démonstrations © Radio France - Caroline Félix

Alors le ministère de l'Intérieur a sorti les gros moyens pour son stand, avec de nombreux intervenants et du matériel : les caméras robot du RAID, les motos des CRS ou encore une reconstitution de scène de crime. Naoëlle, en BTS commerce, regarde la démonstration de prise d'empreintes. Elle est là parce qu'elle est très intéressée par "les faits-divers et les enquêtes", elle regarde les feuilletons "NCIS, Enquête exclusive ou Hawaii 5-0". Mais elle apprend qu'il faut s'engager pendant 8 à 10 ans dans la fonction, elle va donc y réfléchir à deux fois avant de se lancer.

"Un métier passion"

Aymeric au contraire est encore plus convaincu après son passage au salon. Il a vu l'événement sur le compte Snapchat que la police nationale a lancé il y a un an. Il a pu parler avec un officier du Raid : "c'était top ! il était super gentil, c'est une famille. C'est vraiment ce que je veux faire. Je veux que ma vie change tous les jours, je veux une vie qui bouge".

C'est compliqué aujourd'hui d'être policier. Mais c'est un métier passion - Arnaud, de la BAC

Et parfois, il faut savoir encaisser quand ça bouge un peu trop, explique Arnaud, de la Brigade anti-criminalité à Paris. "C'est compliqué aujourd'hui d'être policier. Sur une journée c'est difficile d'absorber les émotions , qu'elles soient positives mais surtout aussi négatives". "Mais à contrario, ajoute-t-il, c'est un métier passion, ça compense. Et on n'est pas seuls dans la police, on a des collègues".

Il y a beaucoup de besoins en Ile de France. Il y a du "turn over", avec des jeunes quittent assez vite la région car les conditions sont parfois dures. Mais ça ne fait pas peur à Chloé, élève en école de police aussi est sur le stand. Elle veut intégrer un commissariat francilien après sa formation : "il y a plus services en Ile-de-France, donc on peut en découvrir plus. Et puis il y a beaucoup plus d'interventions, on fait moins de pauses".