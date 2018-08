Paris, France

200 clients faisaient la queue dans une boucherie située rue Riquet, dans le 18e arrondissement de Paris, lorsqu'une dispute éclate entre deux hommes. L'un d'entre eux saisit un pic à brochette et poursuit le deuxième dans la rue.

L'agresseur désarmé par les employés

Il le rattrape, et lui assène plusieurs coups sur le torse. Les employés de la boucherie interviennent et réussissent à le désarmer. La victime, gravement blessée, traverse la rue et s'écroule dans la boulangerie située juste en face. Il est conduit à l'hôpital Bichât, son pronostic vital est engagé. L'agresseur, lui, a pris la fuite.