Paris : braquage d'une banque dans le secteur des Champs-Elysées, plusieurs suspects en fuite

Paris, France

Le braquage a débuté vers 8H30 dans le secteur des Champs -Elysées. Selon les informations de France Bleu Paris, deux à trois individus ont séquestré les employés d'un établissement bancaire. Ils ont vidé les coffres et ont quitté la banque aux alentours de 11h. Les employés ont réussi à se libérer une heure plus tard et ont pu appeler la police. Plusieurs suspects sont en fuite.