Paris : ce que l'on sait sur la mort de deux hommes, tués par la police après un refus d'obtempérer

Un tireur, deux morts et des questions : le policier qui a tué dimanche soir deux occupants d'une voiture soupçonnée d'avoir forcé un contrôle, près du Pont-Neuf à Paris, a été entendu par l'IGPN et deux enquêtes ont été ouvertes. Voici ce que l'on sait sur ce qui s'est passé tard ce dimanche soir dans le centre de la capitale.

Une voiture refuse d'obtempérer et fonce sur un policier

Dimanche soir, vers 23h45, un équipage de cinq policiers veut contrôler un véhicule qu'il estime "suspect", raconte une source policière à franceinfo. La voiture est garée à contresens sur le quai des Orfèvres, sur l'île de la Cité, dans le 1er arrondissement de Paris. D'après l'AFP, qui a consulté le compte-rendu d'intervention de la police, ses feux de détresse sont allumés. Les fonctionnaires se placent de chaque côté de la Volkswagen Polo gris foncé, et s'approchent de l'avant de la voiture. Mais "le véhicule a démarré, puis a foncé vers un des fonctionnaires qui s'est écarté pour l'éviter", raconte la source.

L'un des policiers tire sur la voiture

L'un des policiers, âgé de 24 ans et le seul à être équipé d'un fusil d'assaut de type G36, ouvre le feu sur le véhicule, qui se dirige en direction du Pont-Neuf et sur le quai du Louvre, l'autre rive de la Seine. Selon les premiers éléments de l'enquête, le policier a utilisé "une dizaine de cartouches". Ces tirs ont stoppé la voiture, qui a fini sa course après être monté sur un terre-plein du Pont-Neuf.

Deux morts et un blessé dans la voiture

Les trois personnes qui étaient à bord de la voiture ont toutes été blessées, et ont été atteintes au total par "cinq ou six impacts", selon les premières constatations. Vers minuit, les pompiers et le Samu arrivent sur place. Le conducteur de la voiture est "inerte" derrière le volant. Le passager avant est allongé au sol, à droite de la voiture. Le passager arrière, blessé au bras droit, est assis sur le pont, plus loin des autres.

Le conducteur et le passager avant n'ont pas pu être réanimés, comme le confirme le parquet de Paris à franceinfo. Ils avaient 25 et 31 ans. Les deux hommes sont "défavorablement connus des services de police, entre autres pour stupéfiants", selon l'AFP.

Le passager arrière, un Français de 42 ans, a été conduit à l'hôpital de la Salpêtrière, où il doit subir une opération, selon une source proche, mais le parquet assure que son pronostic vital n'est pas engagé. Il est inconnu des services de police, selon l'AFP.

Un témoin confirme la légitime défense, la piste terroriste écartée

Selon le compte-rendu policier consulté par l'AFP, un chauffeur de taxi, qui dit avoir assisté à toute la scène, a "confirmé la légitime défense évoquée par les fonctionnaires". "Des investigations techniques et scientifiques ont également été sollicitées afin de mettre au jour les circonstances des tirs qui ont entraîné la mort et les blessures des occupants du véhicule", a précisé le parquet.

Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs ont permis d'écarter rapidement la piste terroriste. On ne sait pas, ce lundi, pourquoi ce véhicule était garé en contresens sur le Quai des Orfèvres à ce moment-là.

Les enquêteurs sur les lieux une heure après les tirs

Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux à 1h du matin et ont commencé leurs constatations. Selon une source, le fusil d'assaut a été placé sous scellé, les policiers ont été désarmés, le tireur a été soumis à des dépistages de stupéfiants et d'alcoolémie comme le veut la procédure. Tous ont été examinés, avant d'être conduits à l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, avant 5h ce lundi matin pour être entendus. Le parquet confirme que l'auteur des tirs a été auditionné par l'IGPN en début de matinée.

Deux enquêtes ouvertes, cinq policiers entendus

Le parquet de Paris a donc ouvert deux enquêtes. La première, pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique", porte sur les circonstances d'un possible refus d'obtempérer et a été confiée au 1er district de police judiciaire. La seconde enquête a été ouverte "du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et confiée à l'IGPN, a précisé le parquet. Elle devra notamment déterminer si le policier a agi en état de légitime défense. La police des polices enquête à chaque fois qu'un policier utilise son arme de service.