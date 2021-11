Paris : des agents de la sûreté ferroviaire tirent sur un homme qui les menaçait avec un couteau

Deux agents de la sûreté ferroviaire ont tiré sur un homme qui les menaçait avec un couteau lundi soir à la gare Saint-Lazare à Paris, indiquent une source policière et la SNCF. L'homme est grièvement blessé. Il s'est précipité sur les agents en criant "Allah Akbar", selon des témoins.

Un homme a menacé des agents de la sûreté ferroviaire avec un couteau. Cela s'est passé lundi soir à la gare Saint-Lazare à Paris un peu avant minuit, indiquent une source policière et la SNCF. Les agents ont tiré sur l'homme qui, selon les informations de Radio France, est grièvement blessé.

Une enquête est ouverte pour "tentative d'homicide volontaire sur personne chargée d'une mission de service public, apologie du terrorisme et violences avec arme", précise le parquet.

Le premier district de la police judiciaire est saisi de l'enquête.

L'attaquant a crié "Allah Akbar", selon des témoins

L'homme a sorti un couteau de son sac et en les menaçant, il s'est mis à courir en direction des deux agents de la Suge (Surveillance générale).

Selon les premiers témoignages, l'homme a crié "Allah Akbar". "Les deux agents ont alors utilisé leur arme de service pour se défendre et le neutraliser", a déclaré le service de presse de la SNCF. Ils ont tiré et ils ont grièvement blessé l'homme au thorax et à la main.

L'attaquant n'est pas fiché S

Selon une source policière, l'attaquant est entre la vie et la mort. Il a été pris en charge à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris.

Cet homme n'est pas fiché S, mais il est connu de la justice pour des faits de droit commun.