Paris : des femmes et des enfants exilés ont dormi sur les quais du bassin de la Villette

Des tentes sont alignées sur les quais du bassin de La Villette à Paris depuis mardi soir. Des familles exilées ont du passer la nuit dehors.

Environ 60 personnes, majoritairement des femmes seules et vingt enfants âgés de trois mois à douze ans ont dormi sur le campement, indique l'association Utopia56 qui alerte sur le manque de prise en charge. "Ce sont des personnes que nous suivons depuis des semaines, des mois, elles appellent le 115 tous les jours, nous alertons les institutions quotidiennement mais aucune solution ne vient".

Ces familles d'origine somalienne, iranienne, ou afghane avaient trouvé refuge dans deux paroisses à Paris et Aubervilliers et dans une entreprise du 11e arrondissement pendant le confinement. Mais, avec le déconfinement et la réouverture prochaine des lieux de cultes, elles ont dû évacuer ces trois lieux.