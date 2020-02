Paris : incendies en marge d'un concert, la gare de Lyon évacuée à Paris

Les images sont impressionnantes : des flammes noires immenses autour de la gare de Lyon et de Bercy. Il s'agirait de voitures et de scooters brûlés sur la voie publique. Sur Twitter, les forces de l'ordre annoncent être en train d'intervenir pour mettre fin à ce qu'elles nomment des "exactions inadmissibles" en marge d'un concert.

Les abords de la gare de Lyon sont perturbés par l'incendie. © Radio France - Cédric Jacquat

Pour l'instant, la préfecture ne confirme pas l'artiste à l'origine du concert en question. Mais plus tôt dans l'après-midi, la police a pris la décision de fermer la station de métro Bercy, et des manifestations ont été interdites à cause de la venue d'un chanteur congolais : Fally Ipupa, accusé par ses opposants d'être trop proche du pouvoir. Les autorités craignaient alors des troubles à l'ordre public.

Une partie de la ligne 14 coupée

Conséquence de ces incendies : la gare de Lyon est en cours d'évacuation. Les accès RATP sont fermés. La circulation des voitures est très fortement ralentie dans le douzième arrondissement de Paris. La ligne 14 est également coupée entre les stations Madeleine et Bibliothèque-François-Mitterrand.