Paris : des militants écologistes aspergent de peinture une sculpture de Charles Ray

Une sculpture de Charles Ray, "Horse and Rider", située devant la Bourse de commerce de Paris, a été aspergée de peinture orange ce vendredi 18 novembre. L'action est revendiquée par le groupe d'activistes écologistes Dernière Rénovation. Sur Twitter, le collectif précise que l'action a été menée par "Aruanu, 26 ans, et Rachel, 20 ans, citoyennes soutenant Dernière Rénovation."

Une action dans la lignée de celles observées ces dernières semaines, notamment dans les musées où des tableaux ont été aspergés de peinture. Dans un second tweet, Dernière Rénovation affirme son "appartenance au mouvement mondial #A22Network qui réclame des actions fortes des gouvernements en faveur d’un réel tournant social et climatique." Rachel, l'une des militantes ayant mené l'action, précise dans un communiqué être "[consciente] de la controverse que suscitera cette action. Mais nous sommes contraints de recourir à ces moyens pour alerter face aux risques gravissimes que nous encourons tous. Notre cible n’est ni cette statue, ni l’art en général, mais bien l’inaction climatique et sociale du gouvernement."

L'éco-vandalisme monte d'un cran - Rima Abdul Malak, ministre de la Culture

La ministre de la Culture s'insurge, également sur Twitter, de cette action contre une sculpture "non protégée" de Charles Ray. "L'éco vandalisme monte d'un cran" écrit Rima Abdul Malak, qui s'est rendue sur place pour assister à l'intervention des restauratrices pour nettoyer la sculpture. "Art et écologie ne sont pas antinomiques. Ce sont au contraire des causes communes!" estime la ministre de la Culture.