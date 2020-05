Paris : des milliers de personnes dans la rue en solidarité aux sans-papiers malgré l'interdiction

Des milliers de personnes ont marché ce samedi après-midi dans les rues de Paris en solidarité aux sans-papiers dans un contexte d'interdiction de se rassembler à plus de dix sur la voie publique à cause du Covid-19. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule dans certains quartiers de la capitale.

Une marche des Solidarités aux sans-papiers était organisée ce samedi après-midi dans les rues de Paris malgré l'interdiction de se rassembler à plus de dix personnes sur la voie publique. Ils étaient des milliers à marcher dans les rues de la capitale pour demander la régularisation des sans-papiers. Le cortège est passé par le quartier de l'Opéra avant de rejoindre la place de la République.

Une manifestation interdite

La Préfecture de Police de Paris rappelle que la manifestation est interdite, d'où l'intervention de police pour disperser les manifestants.

Extinction Rébellion aussi mobilisé ce samedi matin

Un peu plus tôt dans la journée, ce sont des militants d'Extinction Rébellion qui ont bravé l'interdiction de se rassembler à plus de dix personnes sur l'espace public. Plusieurs dizaines d'entre eux ont bloqué la circulation un moment sur les Champs-Élysées pour demander un monde d'après "plus social" et "plus écologique" avant d'être délogés par les forces de l'ordre.