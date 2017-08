Paris : des voleurs passent par les catacombes et volent près de 300 bouteilles de grands crus

Les bouteilles ont été volées chez un particulier dans le 6e arrondissement de Paris, dans la nuit de lundi à mardi. Le montant du butin est estimé à 250.000 euros.

Plus de 300 bouteilles de grands crus ont été volées dans la nuit de lundi à mardi, dans la cave d'un particulier, près du jardin du Luxembourg, dans le 6e arrondissement de Paris. Les voleurs sont passés par les catacombes et ont percé un mur pour accéder à la cave. le préjudice est estimé à plus de 250.000 euros.