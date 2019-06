Deux adolescentes affirment avoir été séquestrées par un homme qui voulait les conduire en Syrie

Paris, France

Deux adolescentes affirment avoir été séquestrée à Paris. Elles ont été retrouvées dans la nuit de jeudi à vendredi dans un immeuble du 9e arrondissement de la capitale alors que les policiers intervenaient pour une rixe dans le secteur. L'une d'elles, une jeune femme de 15 ans, a été retrouvée dans une cave au sous-sol de l'immeuble. Selon les premières déclarations faites aux policiers, toutes les deux auraient été séquestrées par un homme converti à l'islam qui aurait menacé de les conduire en Syrie. Le suspect, âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue.

L'enquête a été confiée à la section antiterroriste

L'affaire a débuté par un signalement des autorités belges à leurs homologues français dans lequel elles faisaient état de la disparition de deux adolescentes radicalisées. Une enquête a été ouverte et confiée aux services antiterroristes des chefs d'association de malfaiteurs terroristes criminelle et de soustraction de mineurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle a été confiée à la section antiterroriste de la police judiciaire parisienne et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Elle doit notamment permettre de préciser "les relations entre les trois protagonistes de cette affaire et les projets qu'ils étaient susceptibles de nourrir".