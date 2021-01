Paris : Deux agents de la RATP arrêtées alors qu'elles vendaient de la drogue en tenue

Deux agents de la RATP ont été arrêtées samedi soir à Paris alors qu'elles venaient de vendre de la drogue à un client, a appris France Bleu Paris de sources concordantes. Elles n'étaient pas en service au moment des faits et la RATP a ouvert une enquête interne.

Dans la soirée de samedi, les policiers surprennent les deux femmes en flagrant délit de vente de stupéfiants. Elles se trouvent alors dans une voiture et portent leur uniforme professionnel, . Elles sont placées en garde à vue. L'une d'entre elle, qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a été condamnée ce lundi à six mois de prison avec sursis, pour "usages de stupéfiants, détention, transport ou cession de stupéfiants et port d'armes prohibé", lors d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. indique à France Bleu Paris une source judiciaire. L'autre est simplement poursuivie pour usage de stupéfiants.

La RATP confirme avoir été informée des faits samedi soir. "Compte tenu des faits, une enquête interne est ouverte", indique le groupe, qui assure qu'une procédure disciplinaire pourrait être engagée et pourrait "aller jusqu'à la révocation" des deux agents.