Paris : deux blessés très graves après une course poursuite sur le périphérique, le fuyard roulait à contre-sens

Info France Bleu Paris - Deux personnes sont grièvement blessées dont une en urgence absolue après une course-poursuite sur le périphérique dans la nuit de jeudi à vendredi. Une voiture de police est accrochée par un véhicule.Le conducteur prend la fuite et percute à contre sens une autre voiture.

Paris, France

Tout est parti d'un accrochage dans le 20e arrondissement de Paris entre une voiture de police et un autre véhicule vendredi vers deux heures du matin. Alors que les policiers demandent au conducteur de se garer pour faire un constat à l'amiable, il s'enfuit en prenant le périphérique porte de Bagnolet, puis la bretelle de l'autoroute A3. Il fait un demi-tour et s 'engage à nouveau sur le périphérique.

Le fuyard à contre-sens sur le périphérique

Il est alors en contre-sens. Derrière lui, la voiture de police le prend en chasse. Le fuyard prend de plus de plus de vitesse, manque de percuter un taxi, avant de rentrer frontalement dans une voiture au niveau de la porte de Montreuil. Trois personnes, les passagers de la voiture heurtée, sont blessés. Selon nos informations, deux sont en urgence absolue dont une avec un pronostic vital engagé. Le conducteur fuyard est légèrement blessé et immédiatement interpellé pour refus d'obtempérer ayant entraîner un accident corporel grave.

Selon les informations de France Bleu Paris, la voiture était sous surveillance douanière pour "criminalité grave".