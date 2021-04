Paris : enquêtes ouvertes pour violences et viol contre des policiers du commissariat du 19e arrondissement

Deux enquêtes, administrative et pénale, sont ouvertes pour viol et violences après des accusations d'un homme d'une vingtaine d'années placé en garde à vue en avril. Ce jeune homme met en cause deux policiers du commissariat du 19e arrondissement à Paris, indiquent des sources concordantes.