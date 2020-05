Paris : deux hommes arrêtés en flagrant délit après une série de sept cambriolages en plein jour

Deux hommes âgés de 18 et 23 ans ont été déférés ce vendredi midi devant le parquet de Paris et vont être jugés en comparution immédiate pour une série de cambriolages en plein jour dans les beaux quartiers parisiens selon nos collègues de franceinfo. Ils ont été interpellés en flagrant délit ce mercredi par les hommes de la brigade de répression du banditisme, BRB, avec des sacs remplis de bijoux et d’objets de valeur.

Ils visitent sept appartements avant leur arrestation

Le 16 mai dernier, alors qu’ils circulent en voiture dans Paris, ils sont repérés une première fois par les hommes du groupe de répression des vols par effraction de la BRB, qui patrouillaient dans le 6e arrondissement de la capitale. Les deux cambrioleurs présumés sont visiblement en train de repérer les immeubles, à la recherche d’appartements désertés par leurs résidents partis en week-end.

Ce mercredi, après huit heures de filature par les enquêteurs, jusqu’à leur arrestation, les deux hommes visitent sept appartements, cinq dans le 5e arrondissement de la capitale, en plein jour, et deux autres dans le 4e arrondissement. Ils entrent facilement dans les résidences grâce à un badge magnétique dont disposent certains livreurs et qui permet d’accéder à la plupart des immeubles. Ils sonnent à toutes les portes, pour établir si les gens sont chez eux ou non. Puis, ils ressortent tranquillement prendre leur matériel de cambrioleur dans la voiture, et remontent visiter les logements ciblés.

À chaque fois, ils dérobent des bijoux et des objets de valeurs. Ils ont donc été arrêtés ce mercredi, alors qu’ils ressortent du hall d’un immeuble avec des sacs remplis de bijoux, les deux hommes sont interpellés en flagrant délit.

Le nombre de cambriolages peut encore grimper

Une perquisition à leur domicile a permis aux enquêteurs de mettre la main sur d’autres bijoux. Au moins sept cambriolages leur sont imputés, mais leur nombre pourrait augmenter dans les prochains jours. La majorité des victimes, encore en week-end, n’ont en effet pas encore déposé plainte.