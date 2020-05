Paris : deux hommes mis en examen pour avoir piraté des distributeurs de billets et volé 280.000 euros

Plusieurs personnes soupçonnées d'appartenir à une filière internationale de piratage de distributeurs de billets à Colombes, Laval et Nice ont été interpellées. Deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire, annonce le parquet de Paris.

Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé près de 280.000 euros dans plusieurs départements et de faire partie d'une filière internationale de piratage de distributeurs de billets de banque, de jackpotting. Plusieurs personnes ont été interpellées à Colombes (Hauts-de-Seine), Laval (Mayenne) et Nice (Alpes-Maritimes) entre le 10 et le 12 mai, à chaque fois alors qu'elles tentaient de dégrader des distributeurs automatiques, annonce ce vendredi le parquet de Paris dans un communiqué. Deux hommes âgés de 26 et 31 ans, déjà défavorablement connus de la justice, ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce jeudi.

19 vols commis

Selon le parquet de Paris, cette organisation "ciblait des DAB qu'elle dégradait de nuit pour y connecter un dispositif numérique". Un hacker agissait alors depuis l'étranger pour prendre contrôle du logiciel de distribution de billets. L'organisation est soupçonnée d'avoir dérobé près de 280.000 euros lors de 19 vols commis en banlieue rennaise dans les Pays de la Loire, en Picardie, dans les Alpes-Maritimes et en région parisienne.

Ces interpellations interviennent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 16 mars, notamment pour "vols en bande organisée" et de "_détention d'équipement ou programme informatique conçu ou spécialement adapté pour commettre une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatis_é". Cette enquête, ouverte le 1er février 2020, a été menée par l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication de la Direction Centrale de la Police Judiciaire et par la Section de Recherches de la gendarmerie de Rennes de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, sous l'autorité de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris.

Pour le parquet de Paris, cette affaire met en lumière la nécessité de "penser des dispositifs intégrés (en l'occurrence associant police et gendarmerie pour assurer un maillage complet du territoire), misant sur la durée, la spécialisation des acteurs, enquêteurs comme magistrats, et la complémentarité des savoir-faire".