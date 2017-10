Procès Merah : deux personnes en garde à vue, soupçonnées d'avoir fait des repérages au palais de justice à Paris

Deux personnes ont été arrêtées ce mercredi à leur domicile parisien et placées en garde à vue soupçonnées d'avoir effectué des repérages au palais de justice de Paris où se déroule en ce moment le procès d'Abdelkader Merah.

L'homme a pénétré dans le palais de justice par une entrée réservée au personnel grâce au badge d'une salariée, elle aussi placée en garde à vue. C'est notamment la vidéosurveillance du tribunal qui a permis d'identifier ce repérage. L'homme est placé en garde à vue pour intrusion non autorisée dans un monument classé et association de malfaiteurs. L'individu est connu des services de police, notamment pour des vols avec violence et trafic de stupéfiants.