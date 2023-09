Paris : Deux personnes grièvement blessées après un incendie dans le 18e arrondissement

Un incendie s'est déclaré ce lundi 25 septembre à 5h15 boulevard Ney. Un homme et une femme sont dans un état grave et six autres victimes sont plus légèrement touchées.

Les pompiers de Paris sont intervenus pour un incendie dans le 18e arrondissement (image d'illustration) © Radio France - IP3 PRESS/MAXPPP Un homme et une femme sont dans un état grave après un incendie qui s'est déclaré ce lundi 25 septembre à l'aube dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble dans le 18e arrondissement de Paris, au 16 boulevard Ney, près de la porte d'Aubervilliers. Selon les pompiers sur place, six autres victimes sont légèrement blessées. Elles sont toutes hospitalisées. Les pompiers ont été appelés à 5h15 du matin pour intervenir dans l'appartement de 40 mètres carrés en feu dans cet immeuble qui compte six étages au total. Le feu est désormais éteint grâce à l'aide de lances à incendies. Les 120 pompiers mobilisés ont procédé à quatre sauvetages et sept mise en sécurité. D'importants moyens ont été déployés avec 45 engins dépêchés sur place.