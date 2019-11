Paris : deux policiers renvoyés devant la justice pour avoir diffusé des vidéos d'un jeune homme empalé

Paris, France

Le parquet de Paris a renvoyé mercredi deux policiers devant le tribunal correctionnel suite à la diffusion le 27 septembre 2018 sur les réseaux sociaux d'une vidéo d'un homme tombant d'un immeuble et s'empalant sur un poteau d'un trottoir rue de la Jonquière dans le 17e arrondissement de Paris. Une autre vidéo avait été tournée dans l'hôpital où le patient a été amené par les pompiers. Les vidéos avaient été réalisées avec un téléphone portable qui filmait un écran d'ordinateur estampillé préfecture de police.

L'un des policiers comparaîtra pour "détournement d'images de vidéosurveillance et de violation du secret professionnel" ; le second pour "détournement d'images de vidéosurveillance et de recel de violation du secret professionnel." Le procès aura lieu au mois d'avril 2020.