Paris : deux suspects écroués dans l'affaire du braquage de la bijouterie Bulgari

Les deux suspects, âgés de 26 et 37 ans et originaires de Seine-Saint-Denis selon une source policière, avaient été interpellés et placés en garde à vue mardi à la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne. L'un des deux a été mis en examen des chefs de vol en bande organisée avec arme, participation à une association de malfaiteurs, recel de vol, refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui et délit de fuite, selon la source judiciaire.

L'autre a été mis en examen des chefs de vol en bande organisée avec arme, participation à une association de malfaiteur, recel de vol, toujours de même source. Tous deux ont été placés en détention provisoire, a-t-on encore indiqué. Le 7 septembre 2021, une équipe de braqueurs avait dévalisé la joaillerie Bulgari sur l'emblématique place Vendôme, pour un butin estimé à 10 millions d'euros.

Deux suspects toujours en fuite

Sept hommes sont arrivés sur la place parisienne vers midi, ce 7 septembre, à bord d’une puissante voiture, accompagnés de deux scooters. Armés et cagoulés, quatre d'entre eux ont pénétré dans la bijouterie, pendant que les conducteurs, de la voiture et des deux scooters, attendaient leurs comparses. Une fois les bijoux dérobés, ils ont pris la fuite.

Un policier a tiré et blessé l'un des hommes à la jambe avant de l'interpeller. Une autre personne, qui a tenté de s'enfuir dans le parking du Forum des Halles, a aussi été arrêtée.

Deux scooters qui correspondent à ceux recherchés après le braquage ont aussi été retrouvés incendiés à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, ajoute une source proche de l’enquête à France Info. Deux malfaiteurs seront donc encore en fuite.