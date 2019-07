Paris : double vol à main armée au zoo de Vincennes puis à l'Aquaboulevard

Une équipe de voleurs armés s'en est pris dimanche à un restaurant du zoo de Vincennes. Ils ont réussi à voler la recette. Les enquêteurs les soupçonnent d'ailleurs d'être aussi les braqueurs de l'Aquaboulevard, de l'autre côté de Paris, un peu plus tard dans la soirée.

Paris, France

Dimanche soir, trois ou quatre homme âgés de 20 à 25 ans font irruption dans le restaurant du zoo de Vincennes juste avant la fermeture. C'est le caissier de l'établissement qui donne l'alerte. Leur cible, la recette du restaurant, mais aussi celle du zoo. Ils menacent donc l'employé à l'aide d'un pistolet de type "Sig-sauer" pour se faire ouvrir le coffre dont ils connaissent visiblement l'emplacement. Ils donnent ensuite un coup de crosse à l'employé. L'homme légèrement blessé n'a pas souhaité se faire soigner. Le montant du butin n'est pas précisé pour le moment.

Les policiers soupçonnent la bande d'être à l'origine d'un second braquage

Plus tard dans la soirée, une bande se présente ensuite à l'Aquaboulevard situé dans le 15ème arrondisement de Paris. Cette fois, il s'agit de deux hommes, également armés, qui frappent là encore deux employés à coup de crosse pour se faire remettre le contenu des caisses. Les deux salariés sont plus sérieusement blessés. Les malfaiteurs courent toujours. Et les policiers soupçonnent donc qu'il s'agit de la même bande.