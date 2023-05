Paris : échauffourées entre manifestants du climat et policiers près de la salle Pleyel

Des échauffourées entre police et manifestants pour le climat ont eu lieu vendredi à l'aube aux abords de la salle Pleyel à Paris, où doit se tenir dans la matinée l'assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies.

Une dizaine de militants ayant réussi à s'asseoir par terre devant l'entrée de la salle a été délogée par les forces de l'ordre, qui bouclaient le tronçon de la rue du Faubourg Saint-Honoré.

Des dizaines de manifestants sont depuis installés pour tenter d'empêcher la tenue de l'AG, selon les appels à manifester diffusés en amont. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les déloger vers 7 heures du matin. Après trois sommations en moins d'une minute par haut parleur, les forces de l'ordre ont projeté du gaz lacrymogène au milieu d'un groupe de militants pour le climat, qui s'étaient assis par terre dès l'aube aux abords de la salle pour tenter d'empêcher la réunion.

Des sujets brûlants au menu de l'AG

Les autorités s'attendaient à la présence de 200 à 400 militants, qui "veulent absolument empêcher la tenue de l'AG", selon une source policière. L'an dernier, des manifestants avaient empêché des actionnaires d'entrer dans la salle où se tenait l'assemblée générale. Plusieurs associations écologistes avaient en effet appelé à manifester ce vendredi, dont Alternatiba, les Amis de la Terre, Attac et Greenpeace. "Cette assemblée générale prévoit de perpétuer la stratégie du pétrolier: toujours plus de projets fossiles et une répartition injuste des superprofits qui alimente l'injustice climatique et sociale", ont-elles dénoncé dans une tribune fin avril.

Plusieurs sujets brûlants doivent être abordés lors de cette assemblée générale. Les quelque 1,5 million d'actionnaires individuels, présents ou en ligne, sont ainsi appelés à voter sur une résolution consultative émanant de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This, qui s'attaque principalement aux émissions indirectes de CO2, autrement dit celles liées à l'utilisation du pétrole par ses clients dans les voitures ou pour se chauffer. Elles représentent l'équivalent de 85% de son empreinte carbone. L'organisation lui demande d'aligner ses objectifs de réduction sur l'Accord de Paris de 2015.

Hausse du salaire du PDG de TotalEnergies

Le groupe recommande de voter contre, jugeant la résolution "contraire aux intérêts" de TotalEnergies, "de ses actionnaires et de ses clients". Le groupe est présent dans de nombreux projets de gaz naturel liquéfié et de pétrole, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Papouasie ou encore en Ouganda, avec le projet controversé de l'oléoduc chauffé Eacop devenu un symbole médiatisé de la lutte anti-pétrole.

Autre polémique, la rémunération du PDG de Total Energies, Patrick Pouyanné. Une hausse de 10% de son salaire est à l'ordre du jour, alors que le groupe a réalisé un bénéfice record de 20,5 milliards de dollars (19,12 milliards d'euros) en 2022.