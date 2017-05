Paris : Emmanuel Macron rend hommage à Brahim Bouarram

Le candidat à la présidentielle fait partie de ceux qui ont commémoré ce lundi matin l'assassinat de Brahim Bouarram, jeune marocain jeté dans la Seine par des militants d’extrême droite le premier mai 1995.

Hommage particulier ce matin à Brahim Bouarram, le jeune marocain de 29 ans poussé du Pont du Carrousel par des skinheads, en marge du défilé du premier mai 1995 organisé par le Front National. A six jours du second tour l'opposant à la candidate du FN Marine Le Pen, Emmanuel Macron a déposé des fleurs devant la plaque commémorative.

Hommage à Brahim Bouarram. pic.twitter.com/lpWFjK5tMR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 1, 2017

Accompagné de Bertrand Delanoë qui soutient sa candidature, il a lancé qu'il "n'oubliait rien" du passé du Front National et visé son adversaire : " je me battrai jusqu'à la dernière seconde non seulement contre le projet qu'elle porte mais contre l'idée qu'elle a de la démocratie et de la République. Ça n'est pas la mienne".

Une heure plus tôt, Anne Hidalgo a déposé une gerbe sur les lieux du crime, accompagnée de plusieurs élus socialistes parisiens.

Hommage à la mémoire de #BrahimBouarram, précipité dans la Seine par des militants d'extrême droite, il y a 22 ans. #LeRacismeTue pic.twitter.com/MH5pwAoE6z — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 1, 2017

Saïd, le fils de la victime, a participé à ces hommages. Il était âgé de 9 ans quand il a perdu son père, le premier mai 1995. Alors que se déroulait le défilé du Front National en l'honneur de Jeanne d'Arc, Brahim Bouarram était jeté dans la Seine, du haut du Pont du Carrousel, après une altercation avec quatre manifestants sortis du cortège. L'un deux a été condamné à huit ans de prison pour meurtre en 1998. Les trois autres ont écopé de peines moins lourdes, pour non-assistance à personne en danger.