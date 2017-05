Paris : en quinze minutes, un homme braque deux hôtels dans le 17ème arrondissement

Deux hôtels ont été braqués coup sur coup vendredi après midi à Paris dans le 17ème arrondissement. Pour l'instant, le butin connu est de 200 euros. Le braqueur est toujours en fuite.

Un homme a braqué coup sur coup deux hôtels trois étoiles, vendredi après midi, dans le 17e arrondissement de Paris.

Il s'est d'abord présenté à 13h25 dans le premier hôtel, 18 rue Pouillet, puis 15 minutes plus tard, il entrait dans le deuxième hôtel ,situé à 500 mètres de là, 99 bis rue de Rome. A chaque fois, sous la menace d'une arme de poing, il se fait remettre le contenu de la caisse.

On ne connait pas le butin pour le braquage du premier hôtel mais on sait que, dans le second établissement, il est reparti avec 200 euros. Le braqueur est toujours en fuite.