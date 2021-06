Paris : enquête ouverte après la prise à partie d'une procession catholique le week-end dernier

Une enquête a été ouverte lundi après qu'une procession catholique en hommage aux ecclésiastiques tués pendant la Commune a été prise à partie le week-end dernier. Cette enquête a été ouverte notamment pour "violences volontaires", selon le parquet de Paris. Ces violences se sont produites contre une procession catholique organisée le samedi 29 mai par le diocèse de Paris dans l'est de la capitale, en hommage aux ecclésiastiques exécutés il y a 150 ans pendant la Commune de Paris.

Stéphane Mayor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages qui y participait : "Un groupe nous a lancé des insultes 'à bas les Versaillais' et a proféré des menaces de mort puis lancé des projectiles", a-t-il dit, déplorant deux blessés. L'archevêque de Paris Michel Aupetit et Stéphane Mayor "ont porté plainte contre X, vendredi auprès du procureur de la République de Paris" pour "délit d'entrave à la liberté d'expression et de manifestation" et "délit d'atteinte à la liberté de culte", a annoncé le diocèse de Paris. Selon Mgr Aupetit, il s'agit "d'antifas" dont la "violence aveugle (...) est absolument inacceptable dans un État de droit", avait-il déploré dans une tribune au Figaro (article payant) cette semaine.

Un groupe venu commémorer les Communards tués au mur des Fédérés

De source policière, "il s'agissait d'un petit groupe qui venait de se disperser à la fin de la manifestation des Communards", au mur des Fédérés du cimetière du Père Lachaise. De même source, _"des policiers sont rapidement intervenus pour mettre fin à cette agression. Un manifestant a été hospitalisé en urgence relative". Une version que conteste l'archevêque, selon lequel la sécurité de cette procession n'était "pas la priorité" de la préfecture ce jour-là, avec seulement deux policiers sur place. Cette initiative se voulait "spirituelle et non pas militante"_ avait-il par ailleurs assuré, tout comme d'autres manifestations prévues les jours précédents.