Paris : entre 400 000 et 600 000 euros de grands crus dérobés dans un restaurant parisien

Les voleurs sont entrés entre dimanche et lundi dans la cave du restaurant Maison Rostang, établissement deux étoiles du 17e arrondissement de Paris situé non loin de l'Arc de Triomphe, en creusant un "trou via l'immeuble d'à côté". Au moins 150 bouteilles ont été dérobées.