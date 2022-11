Paris : famille, amis et habitants du quartier rendent hommage à Lola

Famille, parents d'élèves, camarades de classe et habitants du quartier se sont réunis ce mercredi après-midi en mémoire de Lola. Une marche blanche en hommage à la collégienne tuée le 14 octobre dans le 19e arrondissement a débuté vers 16h00 rue Goubet, à quelques centaines de mètres du lieu où vivait l'adolescente et où son corps a été retrouvé dans une malle. Le meurtre terrible de la collégienne de 12 ans avait suscité une vive émotion dans le quartier et dans tout le pays .

Environ 200 personnes, dont certaines avec des roses blanches à la main, ont défilé en silence et sous la pluie. Arrivé devant le 119 rue Manin, le domicile de la famille de Lola avant le drame, le cortège s'est arrêté pour se recueillir, en écoutant les chansons préférées de la collégienne.

La marche s'est achevé devant la mairie du 19e arrondissement où les parents de Lola ont pris la parole. "Comme après un tsunami, tout ce que nous avions construit a été détruit (...) Le temps de la reconstruction sera long", a déclaré mère de Lola. "Merci à chacune et chacun d'entre vous, visage connu ou inconnu, qui avez tenu à nous apporter votre soutien, et nous accompagner dans le difficile chemin que nous empruntons pour nous reconstruire avec et sans Lola".

Ce rassemblement a été voulu sans écharpe tricolore ou pancarte politique, les parents de Lola refusant toute récupération. "D_ans le prolongement de ce que nous avons toujours exprimé nous demandons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien le fasse à titre personnel, sans écharpe officielle ni signe particulier d'appartenance à un organisme politique quel qu'il soit"_, avaient-ils précisé avant la marche.

"L'idée c'est que la communauté citoyenne du 19e qui a été bouleversée par ce drame se retrouve à égalité dans l'épreuve pour essayer de la surmonter ensemble", a expliqué François Dagnaud, le maire du 19e arrondissement à France Bleu Paris. "Il s'agit de partager un moment de recueillement mais surtout un moment tournée vers la vie à l'image de la jeune fille pleine de vie qu'était Lola. Il y aura de la musique, des couleurs, ses camarades seront en première ligne", ajoute l'élu.

La présence en France de la suspecte, Dahbia B. , Algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), avait suscité de virulentes critiques à droite et à l'extrême droite, le gouvernement fustigeant "l'indécence" de cette "récupération politique". La famille a demandé à plusieurs reprises que "cesse instamment" toute utilisation "du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques".

À l'occasion de cette marche blanche, les parents demandent aussi "expressément aux médias ou aux particuliers de garder la distance nécessaire pour que cet hommage soit digne". Ils indiquent qu'ils ne répondront à aucune demande d'interview et appellent à ne pas importuner les enfants qui seront présents.