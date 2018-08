Paris, France

C'est un ami du nageur qui est allé signaler sa disparition, au commissariat du 3ème arrondissement, mercredi après midi. Le nageur australien, qui devait concourir aux Gay-games, n'a pas donné signe de vie depuis dimanche dernier. Dernier message transmis, une photo, sur son compte Facebook, devant le bar-café le "Deli's", dans le 18 ème arrondissement de Paris, où il précisait qu'il venait de prendre un verre.

L'Ambassade et le Consulat d'Australie en France ont été avisés. Un appel général a été diffusé. Aucune géolocalisation du nageur n'est possible, celui-ci étant seulement en possession d'un téléphone étranger dont l'opérateur n'est pas connu. De son côté, le comité organisateur des Gay-games, annonce, par communiqué, avoir transmis toutes les informations aux autorités compétentes et s'associer pleinement à l'entourage du participant.