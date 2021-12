Plusieurs lignes de RER et de Transilien sont perturbées ce jeudi soir à cause d'accidents de personnes.

Paris-Île de France : Plusieurs lignes de RER et de Transilien interrompues

Les lignes A et E du RER interrompues plusieurs heures ce jeudi soir.

Le RER A a été interrompu pendant plusieurs heures ce jeudi 2 décembre. Un homme s'est jeté sur les voies à l'arrivée d'un train à la station Châtelet-Les Halles.

Les pompiers se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès. Le trafic du RER A a repris progressivement. Il reste perturbé ce soir.

Le RER E également interrompu pendant plusieurs heures

La ligne E du RER est, pour le moment, interrompue entre Villiers sur Marne et Tournan à cause d'un accident de personne. Une femme a été percutée au niveau de la gare des Yvris-Noisy le Grand. Les passagers sont encore dans la rame, arrêtée sous un tunnel. Seuls les trains entre Haussmann et Villiers sur Marne circulent.

En conséquence, la ligne P est totalement interrompue entre Paris Est et Coulommiers, ainsi qu'entre Paris Est et Provins. La circulation des trains pourrait reprendre vers 22h15.