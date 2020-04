Paris : important incendie dans un parking du 12e arrondissement

Un incendie s’est déclaré ce dimanche midi dans un parking du 12e arrondissement de Paris. Les pompiers sont très rapidement intervenus pour éteindre le sinistre et éviter d’avoir à évacuer les habitations alentours.

Un incendie s'est déclaré ce dimanche, vers 13h, dans le 12e arrondissement de Paris. Le feu est parti d’un parking couvert au niveau de l'avenue Daumesnil et de la rue de Charenton, à proximité du magasin Leroy Merlin, comme il est possible de le voir sur ce tweet.

Un véhicule et 80 pompiers ont été mobilisés pour éviter la propagation des fumées dans cet espace de 3000 m² dans lequel se trouvaient un grand nombre de voitures stationnées. Les pompiers de Paris ont également manœuvré pour éviter la propagation des fumées à l’immeuble d’habitations de 6 étages qui se trouve à proximité du parking, l'idée étant de ne pas l’évacuer en raison des mesures de confinement. Objectif atteint ! Aucune évacuation d'habitants n'a eu lieu. Pas de victime donc, seulement une voiture partie en fumées ainsi que 30 mètres de câbles électriques. Le feu ne s’est pas propagé aux grandes enseignes alentours, Leroy Merlin et Go Sport.