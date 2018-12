Paris : incendie d'immeuble dans le 17e arrondissement, deux enfants grièvement blessés

Paris, France

Les flammes sont parties d'un appartement situé au 3e étage, dans la nuit de dimanche à lundi. Ce violent feu d'appartement s'est ensuite propagé et les pompiers, appelés vers 3h30, ont été fortement mis à contribution. Ils ont extrait 13 personnes menacées par les flammes et les fumées. 7 d'entre elles ont été blessées, dont 2 enfants grièvement touchés par les fumées. Deux autres enfants ont été plus légèrement blessés. L'origine du sinistre n'est pas connue. Les agents du laboratoire central de la Préfecture de Police se sont rendus sur place pour effectuer les prélèvements nécessaires à l'enquête.